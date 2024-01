Estudo revela que Covid-19 deixa pacientes irritados, tristes e ansiosos

Um grupo de cientistas dos Estados Unidos descobriu que o vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, pode infectar células cerebrais responsáveis pela produção de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que está envolvido em processos como controle motor, cognição, prazer e humor.

O estudo, publicado na revista Cell Stem Cell, foi conduzido por pesquisadores da Universidade Columbia, da Weill Cornell Medicine e do Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Para chegarem a essa conclusão, os cientistas usaram células-tronco humanas cultivadas em laboratório para criar vários tipos de células encontradas no corpo humano. Eles observaram que o SARS-CoV-2 infectava as células cerebrais que produzem dopamina, fazendo com que elas parassem de funcionar.

"Este resultado foi completamente inesperado", disse o autor principal do estudo, Shuibing Chen, da Weill Cornell Medicine. "A taxa de infecção das células cerebrais não é tão alta quanto a das células pulmonares, o principal alvo do vírus, mas mesmo uma pequena população de células infetadas pode potencialmente ter um efeito grave."

Os pesquisadores acreditam que os danos às células cerebrais que produzem dopamina podem explicar os sintomas neurológicos que alguns pacientes com Covid-19 apresentam, como fadiga, depressão, ansiedade e mau humor.

O estudo ainda está em andamento, mas os pesquisadores acreditam que ele pode levar ao desenvolvimento de novos tratamentos para esses sintomas.

