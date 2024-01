Sinais de que você pode estar desenvolvendo problemas de coração - Cuidar da saúde do coração é de vital importância para o seu bem-estar e, infelizmente, as doenças cardíacas são uma das maiores causas de mortes. No geral, essas enfermidades se desenvolvem de forma gradual ao longo de anos e até décadas. A boa notícia é que elas podem ser evitadas com algumas mudanças no estilo de vida. Clique na galeria e descubra 30 sinais (muitos inesperados) de que você pode ter problemas cardíacos.

© <p>Shutterstock</p>