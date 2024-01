São Paulo bate recorde histórico de casos de dengue em janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo contabilizou 1.792 casos de dengue nas primeiras três semanas de janeiro, número que já ultrapassa o total registrado no primeiro mês do ano desde o início da série histórica, em 2015. O recorde anterior ocorreu em 2016, quando foram contabilizadas 1252 confirmações da doença.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (29) pela Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com a pasta, foram notificados 5.052 casos de dengue de 1 a 20 de janeiro, dos quais 1.792 foram confirmados e são autóctones, ou seja, a infecção pelo vírus ocorreu no próprio município.

Também foram notificados quatro casos de zika vírus, 45 de chikungunya e dois de febre amarela. Assim como para a dengue, não há nenhum óbito associado a essas enfermidades em 2024 na cidade, de acordo com a pasta.

A capital possui INC de 14,9, ou seja, cerca de 15 casos confirmados por 100 mil habitantes. A taxa, porém, varia entre as regiões.

O maior coeficiente da cidade encontra-se no Jaguara, na zona oeste da cidade. Foram 127 confirmações, ocasionando uma taxa de 534,5.

Na região central, o distrito administrativo com maior INC é a Santa Cecília (12,4 a cada 100 mil habitantes), com 11 casos de dengue confirmados. Já na zona leste, Itaquera possui o maior INC. Foram 188 casos confirmados desde o início do ano, levando a uma taxa de 88.

Na zona norte, o Jaçanã teve 51 ocorrências confirmadas (INC de 52,9); na zona sul, o Campo Limpo soma mais casos de dengue, 103 (INC de 44,2); e na região sudeste, a água Rasa lidera a lista, com 24 confirmações e coeficiente de 24,5.

Segundo a administração municipal, as ações de combate à dengue serão ampliadas a partir de 1º de fevereiro com o aumento do efetivo de agentes ambientais e de saúde. O número passará de 2 mil para 12 mil funcionários no trabalho de identificação e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya.

Também está previsto para este sábado (3) um "Dia D" de ação de combate à doença. Todas as 471 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas das 8h às 17h com profissionais médicos e de enfermagem para realizar atendimento e testes rápidos de dengue.

COMO ELIMINAR FOCOS DE DENGUE

- Tampe a caixa d'água e outros reservatórios de água

- Retire folhas ou sujeiras que podem gerar acúmulo de água nas calhas

- Guarde pneus em locais cobertos

- Guarde baldes e garrafas com a boca virada para baixo

- Realize limpeza periódica em ralos, canaletas e outros tipos de escoamentos de água

- Limpe e retire acúmulo de água de bandejas de ar-condicionado e geladeiras

- Lave as bordas dos recipientes que acumulam água com sabão e bucha

- Jogue as larvas na terra ou no chão seco

- Para grandes depósitos de água e outros reservatórios de água para consumo humano é necessária a presença de agente de saúde para aplicação do larvicida - Utilize areia nos pratos de vasos de plantas

- Retire água de plantas como bambu e bromélias

- Limpe as piscinas

- Guarde ou jogue no lixo os objetos que podem acumular água