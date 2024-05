Polícia identifica corpo encontrado em lago do Parque Ibirapuera

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia identificou o corpo encontrado nu em lago do Parque Ibirapuera, em São Paulo, no dia 30 de abril.

Homem foi identificado como Luiz Carlos de Melo, de 56 anos, apurou a TV Globo. O reconhecimento foi feito pelo exame datiloscópico, que usa impressões digitais.

Vítima era natural de Contagem, em Minas Gerais, informou a Secretaria de Segurança Pública ao UOL. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. "As equipes aguardam os resultados dos demais exames periciais, que estão em fase de elaboração e serão analisados pela autoridade policial".

Corpo estava em estado de decomposição quando foi encontrado. Bombeiros e polícia foram acionados no dia 30 de abril após uma pessoa relatar que viu um corpo boiando no lago do Ibirapuera.

O caso é investigado pelo 36º DP da Vila Mariana.