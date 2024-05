Pais que se apropriaram de dinheiro da campanha para filho são presos em SC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal de Joinville (SC) que arrecadou mais de R$ 3 milhões para tratar a doença do filho em 2017 foi preso nesta quarta-feira (22). Renato e Aline Openkoski estavam foragidos. Eles foram condenados em 2022 por estelionato e apropriação de bens.

A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu os mandados de prisão do casal nesta quarta-feira (22). Renato e Aline foram condenados a penas que, somadas, chegam a 70 anos de prisão em regime fechado.

Os dois eram responsáveis pela campanha denominada "AME Jonatas".

Ação foi lançada em 2017 para ajudar o filho do casal. Jonatas tinha a doença degenerativa AME (Atrofia Muscular Espinhal). A criança morreu em 2022.

O caso começou a ser investigado após denúncias sobre a mudança no padrão de vida dos pais, inclusive com postagens de uma viagem à ilha de Fernando de Noronha, no Réveillon de 2017, o que despertou atenção do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina).

Eles fugiram de Balneário Camboriú (SC), cidade onde residiam. "Após exaustivo trabalho de inteligência, investigação e campanas, eles foram localizados em Morro do Meio, em Joinville", disse a polícia, em nota. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional catarinense.

O advogado Emanuel Stopassola, que defende o casal, declarou à reportagem que "serão defendidos o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e todos os meios de prova e recursos inerentes".