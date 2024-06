Jovem é preso suspeito de matar a mãe em Guarulhos, na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo afirma que um homem de 27 anos se entregou a policiais militares após confessar ter matado a mãe dentro de um imóvel em Guarulhos, na região metropolitana.

O jovem, que não teve o nome revelado, foi detido por volta das 8h de sábado (1°) na rua Bandeira Paulista, na Vila Itapoan.

No momento da prisão ele estava com o pai, a quem teria procurado para pedir ajuda para se entregar.

Segundo a SSP, o filho matou a mãe a facadas dentro de uma casa no bairro Jardim Bela Vista. Quando os policiais chegaram no endereço a mulher já estava morta.

O jovem foi encaminhado para o 7° DP de Guarulhos, onde o caso foi registrado como homicídio. As investigações prosseguem com o intuito de chegar à motivação do crime.