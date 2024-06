Irmãos são encontrados mortos após passeio de moto aquática em Itanhaém, no litoral de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os irmãos Rodrigo Ramos Silva, 19, e Natalha Silva Ramos, 16, foram encontrados mortos em um dos braços do rio Preto, em Itanhaém, no litoral paulista, neste domingo (2). Eles estavam desaparecidos desde a tarde de sábado (1º), quando saíram para passear com uma moto aquática da família.

Os dois eram moradores da região e costumavam fazer passeios com o veículo -de acordo com amigos da família, Rodrigo tinha habilitação para pilotá-la. Ambos usavam coletes salva-vidas.

Rodrigo era estudante de administração e trabalhava como estagiário na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Itanhaém; Natalha estudava Meio Ambiente na Etec (Escota Técnica Estadual).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos estavam em uma área de mangue e não tinham sinais de violência. Também não havia sinais de roubos de objetos, diz a corporação. O rio Preto é um afluente do rio Itanhaém, que desemboca no mar na praia da Saudade.

A embarcação estava danificada quando foi localizada, e a suspeita é de que os irmãos tenham sofrido um acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil e pela Capitania dos Portos de São Paulo.

Os bombeiros foram acionados no sábado por uma tia dos jovens, por considerar que eles estavam desaparecidos. A região do Jardim Coronel, onde estavam, tem pesqueiros, quiosques e clubes de jet ski.

As buscas começaram a ser feitas ainda na tarde deste sábado, inclusive com apoio de um helicóptero da Polícia Militar. À noite o trabalho foi interrompido, e depois retomado na manhã deste domingo, quando os corpos foram encontrados. Aureo Barcelar, tio das vítimas, e primos dos jovens também participaram das buscas.