Dona de clínica tentou minimizar situação após peeling

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A dona da clínica onde Henrique Chagas morreu após ser submetido a um peeling de fenol tentou minimizar a situação após o empresário desmaiar.

Imagens mostram que Henrique começa a passar mal quatro minutos após a finalização da aplicação de fenol, às 13h03. O namorado dele, Marcelo Camargo, pede ajuda a Natália Becker e diz que Henrique "desapareceu".

Natália responde que passar mal e vomitar é "normal" e pergunta se Henrique costuma dormir de olhos abertos. Depois, ela diz que o paciente "só desmaiou" e sai da sala com o celular nas mãos.

Natália só volta quando Marcelo começa a gritar por ajuda. Ela faz movimentos na área do peito de Henrique, como se fosse uma massagem cardíaca, e repete: "O coração dele tá batendo sim, gente, calma. Ele só desmaiou".

Depois, ela pede que uma assistente tente ouvir o coração de Henrique. "Eu tô agitada. Não sei se tô ouvindo o meu". A assistente se aproxima e depois balança a cabeça negativamente para Natália.

O Samu chega 23 minutos após Henrique começar a passar mal. Eles tentam reanimar Henrique até as 14h03 e encerram os trabalhos. O marido de Natália acompanha os profissionais e ela não é mais vista nas câmeras de segurança.

PEELING DE FENOL É INVASIVO E DEVE SER FEITO EM AMBIENTE HOSPITALAR

Especialistas dizem que o peeling de fenol em todo o rosto só pode ser feito em centros cirúrgicos. Segundo funcionários da clínica de Natália, o procedimento era realizado corriqueiramente no local.

Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos diz que Natália é uma pessoa leiga e não pode ser considerada esteticista. O Conselho Federal de Medicina explica que o peeling de fenol é uma intervenção invasiva e reações imprevisíveis ocorrem com frequência.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o procedimento é invasivo e agressivo, por isso, deve ser realizado por médicos dermatologistas habilitados, com o paciente anestesiado e com monitoramento cardíaco. "Isso porque há um risco de toxicidade e possíveis arritmias causadas pela dor intensa provocada pelo método".

A causa da morte de Henrique Chagas ainda é investigada pela polícia, que aguarda exames toxicológico e anatomopatológico para saber se o uso do fenol provocou, de fato, o óbito do empresário. Natália Becker foi indiciada por homicídio com dolo eventual, quando não há intenção, mas se assume o risco de matar.

O marido dela, que também é sócio da clínica, disse à polícia que o peeling de fenol é um procedimento simples e que não exige exames prévios. O preparo, segundo ele, acontece no dia, com a limpeza do rosto e aplicação de anestésico antes do fenol. Por ser ácida, a substância provoca descamação da pele.

A defesa de Natália diz que aguarda o laudo dos exames que determinarão a causa da morte do empresário. Na semana passada, a clínica foi interditada e multada pela Vigilância Sanitária Municipal por exercer procedimentos em desacordo com a legislação vigente.