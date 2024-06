Rio Grande do Sul tem alerta de chuvas intensas no fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sul do país deverá ter um fim de semana com chuvas intensas. O alerta foi feito pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e é válido para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Segundo o serviço de meteorologia Climatempo, temporais chegam ao estado nesta sexta-feira (14), continuam no sábado (15) e invadem o início da semana, devido a uma frente fria.

Os locais mais afetados devem ser a região metropolitana de Porto Alegre, a lagoa dos Patos e os vales, bem como a região central gaúcha. São esperados volumes de chuva entre 50 mm e 150 mm nessas áreas.

Para o restante do estado, os volumes previstos são menores, de 20 mm a 40 mm. No entanto, conforme a Climatempo, a situação é de alerta em todo estado devido aos episódios recentes de chuva extrema.

Em Porto Alegre, as chuvas não devem causar uma nova alta no nível do lago Guaíba, mas é motivo de preocupação pelo risco de novos alagamentos em trechos urbanos -conforme a Defesa Civil municipal, o período com maior preocupação será entre as tardes deste sábado e segunda-feira (17)

A situação é agravada pela presença de lixo e entulho nas vias e calçadas da capital, principalmente nos bairros mais afetados da zona norte.

O temor é que ocorram novos alagamentos, provocados pelo entulho de móveis destruídos pela enchente que podem bloquear bueiros após um novo período de chuvas.

O prefeito Sebastião Melo (MDB) afirmou que as ações de limpeza do sistema de drenagem e a desobstrução de bueiros, córregos e arroios foram intensificadas nos últimos dias.

"Como medidas iniciais, vamos manter as equipes do Dmae [Departamento Municipal de Água e Esgotos] de prontidão em regiões prioritárias como Sarandi, Humaitá, Anchieta e Ilhas, entre outras", disse ele, em comunicado divulgado na terça (11).

Outra ação é a contratação de mais geradores para manter as casas de bombas funcionando, "caso se confirme o prognóstico de temporal". Atualmente há 26 geradores instalados nas casas de bombas.

A temperatura em Porto Alegre, diz a Climatempo, deve variar entre 20°C e 31°C nesta sexta. No sábado, a máxima cai para 22°C, e a mínima, para 17°C. Para o domingo, a previsão é de máxima de 19°C e mínima de 17°C.