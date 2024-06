Motorista atira em carro durante briga de trânsito; vídeo

Um motorista armado ameaçou e atirou contra os ocupantes de outro carro durante uma briga de trânsito na Rodovia Castello Branco, em Boituva (SP), na sexta-feira (14). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito realiza três disparos: um na direção da passageira e dois no pneu do veículo.

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio por motivo fútil, baseando-se nas imagens dos disparos que viralizaram nas redes sociais. As vítimas não haviam denunciado o ocorrido oficialmente, e até a publicação da reportagem, não havia detalhes sobre a motivação do ataque.

Antes da ameaça e dos tiros, é possível ver o motorista de uma caminhonete Hilux sendo "fechado" por um veículo Tracker no quilômetro 110 da rodovia, por volta das 14h. Os dois veículos param e, em seguida, o motorista da Hilux pede para as crianças, que seriam seus filhos, ficarem no veículo. Ele e uma mulher descem e caminham em direção ao outro carro. Armado, o homem pede para a passageira do Tracker abaixar o vidro. A vítima, ao telefone com a Polícia Militar, é orientada a não abrir a janela.

Como a ordem não é atendida, o homem atira em um dos pneus do Tracker e, depois, dispara em direção à passageira, acertando apenas o vidro da frente do carro. Ninguém fica ferido. O suspeito atira novamente contra o pneu do veículo e, em outro momento, dá coronhadas na janela da passageira, insultando-a. Ele e a mulher então voltam para o seu veículo. A vítima questiona se a mulher com o agressor é policial, mas não recebe confirmação oficial. O suspeito já foi identificado pela polícia, que continua investigando o caso.

