Lancha explode e deixa pelo menos 9 feridos em Cabo Frio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma lancha explodiu e deixou pelo menos nove pessoas feridas em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (17).

O acidente ocorreu por volta das 12h30 próximo à Ilha do Japonês. O local fica entre os municípios de Cabo Frio e São Pedro.

Pelo menos nove pessoas foram resgatadas. Três dos feridos foram levados a uma UPA pela prefeitura da cidade, enquanto os outros seis foram encaminhados a um hospital de urgência pelos bombeiros.

Apesar da explosão, não houve chama, informou o Corpo de Bombeiros. O UOL tenta contato para saber o estado de saúde das vítimas.

Em maio, outra prancha explodiu no mesmo local. No incidente, seis pessoas ficaram gravemente feridas durante um passeio turístico. Todos tiveram mais de 50% do corpo ferido com queimaduras.