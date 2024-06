TIM abre inscrições para 145 vagas de estágio em todo o Brasil; veja mais

A TIM, uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, anuncia a abertura das inscrições para o Programa de Estágio 2024, oferecendo 145 oportunidades em diversas áreas e cidades do país. As vagas são direcionadas para estudantes universitários que buscam aprimorar suas habilidades e iniciar uma carreira promissora em um ambiente dinâmico e inovador.

Oportunidades para Jovens Talentosos

O programa busca jovens talentos que estejam cursando o nível superior e tenham previsão de formatura a partir de junho de 2026. As áreas de atuação são diversas, abrangendo Tecnologia, Análise de Dados, Gestão Corporativa, Engenharias, Finanças e Negócios.

Perfil Desejado

Para se destacar no processo seletivo, os candidatos devem demonstrar interesse por desafios e colaboração, ter perfil protagonista, mindset ágil e de aprendizado contínuo. A TIM valoriza a diversidade e busca candidatos de diferentes origens e perspectivas, promovendo um ambiente inclusivo e acolhedor.

Diferenciais do Programa

O Programa de Estágio da TIM oferece aos selecionados uma série de benefícios, como:

Bolsa auxílio entre R$ 1.530 e R$ 1.700;

Vale-transporte;

Vale-alimentação ou refeição;

Seguro de vida;

Assistência médica e odontológica;

Smartphone com pacote de voz e dados;

Curso de inglês online;

Auxílio-creche;

Folga no dia do aniversário.

Mais do que um Estágio

O Programa de Estágio da TIM vai além de uma simples oportunidade de trabalho. A empresa oferece aos participantes a chance de:

Desenvolver suas habilidades e conhecimentos através de treinamentos, workshops e mentoria;

Trabalhar em um ambiente dinâmico e colaborativo, onde a inovação é valorizada;

Contribuir para projetos desafiadores e relevantes para o futuro da empresa;

Construir uma rede de contatos profissionais e iniciar uma carreira promissora na TIM.

Diversidade e Inclusão

A TIM se compromete com a diversidade e a inclusão em seu ambiente de trabalho. Na edição de 2023 do programa, 30% dos contratados se autodeclararam LGBTI+ e 56% pretos ou pardos. A empresa busca continuamente atrair talentos diversos e promover um ambiente plural e acolhedor.

Inscrições Abertas

As inscrições para o Programa de Estágio TIM 2024 estão abertas até 19 de julho de 2024. Os interessados devem acessar o site da Academia do Universitário: https://academiadouniversitario.com.br/area-do-rh-tim/ e realizar a sua inscrição.

