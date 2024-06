Advogado tenta separar briga, leva soco, bate com a cabeça e morre

Um advogado de 72 anos, Geraldo Magela Baessa Ríspoli, morreu na tarde de segunda-feira (17), após tentar separar uma briga entre dois homens no bairro Manoel Honório. A vítima foi atingida por um soco, caiu ao chão, bateu a cabeça e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 18h, Ríspoli caminhava pela Rua Eugênio Fontainha quando presenciou uma briga entre dois homens que se conheciam. Um deles, de 35 anos, ex-funcionário de uma churrascaria da cidade, brigava com um colega de 45 anos que ainda trabalha no local. A briga teria sido motivada por um processo movido pelo ex-funcionário contra a churrascaria, após sua demissão. Na ocasião, o colega de trabalho depôs a favor da empresa, o que teria gerado ressentimento no ex-funcionário.

Ao notar a briga, Ríspoli, que não conhecia nenhum dos envolvidos, tentou intervir para separar os dois homens. No entanto, durante a tentativa de apaziguar a situação, ele foi atingido por um soco no rosto pelo ex-funcionário de 35 anos. O impacto do golpe o fez cair no chão, batendo a cabeça com força.

Falecimento e Prisão do Agressor

Pessoas que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Ríspoli não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A vítima foi sepultada na terça-feira (18).

O agressor, após o soco, fugiu do local, mas foi preso em flagrante logo depois, tentando se esconder dentro da churrascaria onde havia sido demitido.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Juiz de Fora lamentou o falecimento de Ríspoli e emitiu uma nota de pesar. "A Diretoria da Ordem reafirma seu compromisso de buscar junto às autoridades competentes a justiça para o caso", diz trecho da nota.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da briga e do crime. O agressor responderá por lesão corporal seguida de morte.

