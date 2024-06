Balão rasga e paraquedista cai durante salto em Boituva (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paraquedista colombiano Jhovanny Duran, 31, caiu enquanto caminhava sobre o tecido de um balão em Boituva, no interior de São Paulo, quando se preparava para um salto. O tecido rasgou e Duran caiu por dentro da estrutura do balão, sofrendo vários ferimentos ao bater no cesto.

O acidente aconteceu no dia 1º de junho e viralizou após o atleta publicar nas redes sociais o vídeo que mostra a queda. Ele conseguiu acionar o paraquedas e pousar, apesar dos ferimentos.

O salto a partir de um balão é uma modalidade reservada a paraquedistas experientes.

Após pousar, o atleta foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para um hospital da região.

A empresa Grillo Balonismo, responsável pelo balão, informou à TV TEM que encaminhou informações sobre o acidente às autoridades competentes.

OUTROS CASOS

Um paraquedista morreu após um salto em Boituva, no interior de São Paulo em outubro do ano passado. O empresário Humberto Siqueira Nogueira, 49, chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu.

Em julho de 2022, o empresário Andrius Jamaico Pantaleao, 38, morreu ao cair sobre a cobertura de uma casa no bairro Cidade Jardim, também em Boituva. Ele era aluno de paraquedismo.

Em maio de 2022, um balão tripulável caiu em uma zona rural entre Porto Feliz e Boituva. A queda foi perto do km 104 da rodovia Castello Branco, por volta das 7h.

Nove pessoas estavam no balão. Uma delas foi socorrida em estado grave. As outras oito tiveram ferimentos leves.