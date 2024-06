Ouvindo Bruno Mars, Sérgio Cabral se emociona ao lembrar da prisão; veja

O ex-governador Sérgio Cabral, em um momento de evidente emoção, relembrou o período em que esteve preso ao compartilhar um vídeo no Instagram onde aparece ouvindo "Nothin' on You" de Bruno Mars. Visivelmente tocado, ele explicou que essa música frequentemente o acompanhava durante seus exercícios na prisão, onde cumpriu diversas condenações por corrupção.

— Essa música tocava e eu, comigo mesmo, dançava sozinho — relata Cabral no vídeo, antes de um longo silêncio em que a melodia é a única coisa audível, enquanto ele parece lutar para conter as lágrimas.

O vídeo, publicado há duas semanas no perfil de Cabral, viralizou recentemente e vem sendo amplamente compartilhado. Nele, o ex-governador também recorda outros aspectos de sua vida na prisão, especificamente no Batalhão Especial Prisional (BEP), em Niterói (RJ).

— Tinha uma academia muito precária, que eu chamava de 'tétanos', porque os aparelhos eram todos enferrujados, e acho que ganhei calos para o resto da vida — conta ele, esfregando as mãos.

Cabral foi preso em 2016 e passou seis anos detido, sendo libertado em dezembro de 2022, após 2.223 dias na prisão como réu da Operação Lava Jato. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.

Leia Também: Justiça nega pedido de suspeição de juiz que condenou Sergio Cabral