Casa de idosa é invadida durante operação policial em Goiás

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A casa de uma idosa de 88 anos foi invadida por policiais durante uma operação em Itapuranga (GO).

"Quase me matou de susto'. À TV Anhanguera, a idosa, que tem problemas cardíacos, afirmou que estava deitada na cama quando policiais invadiram o local. O caso ocorreu na sexta-feira (5).

Câmeras de segurança gravaram movimentação. Nas imagens, é possível ver os policiais arrombando o portão da residência, localizada no bairro Joaquim Moreira.

Idosa afirmou que policiais pediram que câmera de segurança fosse desligada. "Pediu por favor", afirmou à TV local.

Família alegou que endereço é diferente do que consta no mandado judicial. Segundo eles, o número da quadra é diferente do que consta no documento policial.

Mandados cumpridos na casa eram referentes a operação de Mato Grosso. A ação mirava suspeitos de envolvimento em esquema criminoso na comercialização de grãos no estado vizinho. A investigação era realizada pela Delegacia de Crimes Fazendários, Secretaria de Fazenda de Mato Grosso e 14ª Promotoria de Justiça de Mato Grosso.

Endereços foram apontados por "checagem em registros oficiais e entrevistas", diz polícia de MT. Em nota enviada ao UOL, o órgão informou que a casa da idosa foi apontada como um dos locais em que um dos investigados poderia ser localizado.

Questionamentos sobre excessos devem ser feitos à polícia de Goiás, diz MT. O órgão afirmou que, apesar de serem ordenados por equipes de MT, os mandados foram cumpridos por equipes da PCGO, que foi procurada, mas não deu retorno sobre o assunto até o momento.