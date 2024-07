Litoral norte de São Paulo registra aparecimento de pinguins na praia

Mais de 40 pinguins juvenis da espécie já foram encontrados na região do litoral norte de São Paulo desde maio. Entre eles, 19, infelizmente, não resistiram. Já os 24 pinguins resgatados com vida estão recebendo cuidados especializados na Unidade de Estabilização de São Sebastião e no Centro de Reabilitação e Despetrolização de Ubatuba.

.A migração dos pinguins-de-magalhães é um fenômeno natural. A espécie busca alimento e correntes mais quentes durante o outono-inverno, realizando uma jornada de mais de 8 mil quilômetros. Infelizmente, alguns animais, principalmente os mais jovens, se perdem do bando e da corrente marítima, chegando às praias do norte paulista.

No ano passado, 426 pinguins foram encontrados na região. Entre maio e julho, esse número foi de 23.

Na série histórica desde 1996, cerca de três mil pinguins foram resgatados.

O Instituto Argonauta para Conservação Costeira e Marinha pede a colaboração da população: caso encontre um pinguim na praia, acione o resgate pelo telefone 0800 642 3341. O pedido pode ser feito através do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS)

