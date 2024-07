Quatro jovens atletas morrem a caminho de competição de basquete

Quatro jovens de Chapecó, Santa Catarina, perderam suas vidas em um trágico acidente na manhã deste domingo na rodovia ERS-324, em Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Milena Lazari, 16 anos, Enzo Candaten, 18 anos, Deivid Guimarães, 19 anos, e Samuel Carlin, 20 anos, viajavam em um veículo utilitário em direção a uma competição de basquete sub-23 em Carazinho, quando colidiram frontalmente com uma carreta.

Enzo, Deivid e Samuel faziam parte de uma equipe de basquete 3x3 de Chapecó, enquanto Milena acompanhava o grupo. Segundo o site de notícias "ND+" de Santa Catarina, o acidente ocorreu por volta das 7h30, quando, por motivos ainda não esclarecidos, o motorista perdeu o controle do veículo, resultando na colisão frontal com a carreta no km 101. Um vídeo do acidente foi divulgado nas redes sociais.