Wegovy chega às farmácias brasileiras com preços a partir de R$ 1.228

SÃO PALUO, SP (FOLHAPRESS) - O medicamento Wegovy, a primeira injeção semanal para tratamento de obesidade aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), começou a ser vendido nas farmácias brasileiras na sexta-feira (19). A previsão anterior era de que os produtos só estivessem disponíveis a partir de agosto deste ano. No site das drogarias, os preços variam entre R$ 1.228,14 e R$ 2.366,15.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Drogaria São Paulo informou que, com exceção das unidades da Bahia e de Pernambuco, o medicamento ficou disponível em todos os demais estados na sexta (19). Na Bahia e em Pernambuco, o Wegovy poderá ser comprado a partir de quinta-feira (25).

A assessoria de imprensa da Drogasil e Droga Raia informou que, na última sexta, as vendas começaram nas unidades de São Paulo e do Paraná. Nos outros locais, o medicamento estará disponível até o dia 31 deste mês.

Na Drogaria Pacheco, a previsão é de que o Wegovy chegue em todas as unidades do país na quarta (24).

Chamada Wegovy (semaglutida 2,4 mg), a injeção é produzida pela farmacêutica Novo Nordisk e tem o mesmo princípio ativo do medicamento Ozempic, indicado para diabetes tipo 2 e que já tem aprovação no Brasil.

A semaglutida desempenha algumas ações no organismo que colaboram na perda de peso. Uma é aumentar a sensação de saciedade e reduzir o apetite. A substância tornou-se muito popular nas redes sociais a partir de outubro de 2022, após o bilionário Elon Musk atribuir o seu emagrecimento a ela, e chegou a faltar nas farmácias americanas.

Os dois medicamentos injetáveis são à base da semaglutida, com a diferença de que o Ozempic é aprovado no Brasil apenas para tratamento da diabetes tipo 2 e usado off-label (fora da indicação da bula) para emagrecimento, e o Wegovy é aprovado especificamente para tratamento da obesidade.

No site das drogarias São Paulo e Pacheco, Droga Raia e Drogasil, o preço do Wegovy varia entre R$ 1.228,14 e R$ 2.366,15. Todos os medicamentos são vendidos com quatro doses injetáveis e o que varia são as miligramas do remédio. Nas drogarias São Paulo e Pacheco, estão disponíveis 0,25 mg; 0,5 mg;1 mg; 1,7 mg e 2,4 mg.

A previsão era de que o medicamento custasse até R$ 2.484 em estados em que o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é de 21%, como o Piauí. Em São Paulo, a droga poderia chegar a R$ 2.383, uma vez que a alíquota do estado é de 18%.

Nos Estados Unidos, a semaglutida estava aprovada pela agência reguladora americana (FDA) desde o final de 2021 e tem um preço de tabela de US$ 1.349 (cerca de R$ 6.000).

O Wegovy foi aprovado pela Anvisa no Brasil em janeiro de 2023. A primeira previsão era de que o medicamento chegasse às prateleiras no segundo semestre do ano passado, mas a farmacêutica temia que acontecesse no Brasil o mesmo problema de desabastecimento enfrentado nos Estados Unidos, que provocou a interrupção do tratamento de pacientes. Já a segunda previsão era de que o remédio começasse a ser comercializado em agosto deste ano.

No Brasil, a descoberta de que o Ozempic –remédio para tratamento da diabetes tipo 2– provocava emagrecimento fez com que os medicamentos ficassem em falta nas farmácias.