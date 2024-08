Soldado do Exército é encontrado morto após se afogar em lago no PR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um soldado do Exército Brasileiro foi encontrado morto neste domingo (4) após se afogar em Santa Terezinha de Itaipu (PR).

Oziel Lopes de Amorim, de 18 anos, estava na Lagoa de Itaipu. O afogamento ocorreu no sábado (3) por volta das 16h enquanto se banhava em um dia de folga.

O jovem praticava atividades físicas na areia momentos antes. Em seguida, ele e um amigo resolveram entrar na água, informou o Corpo de Bombeiros.

Oziel teria começado a se debater e pedir ajuda. Segundo o relato da corporação, ele se afundou em poucos minutos e não foi mais visto até a manhã do dia seguinte, quando os bombeiros encontraram o corpo.

Soldado era do 34° Batalhão de Infantaria Mecanizado, em Foz do Iguaçu. Ele foi velado no domingo em uma Igreja Assembleia de Deus, relataram os familiares pelas redes sociais.