Ex-aluno é preso após entrar armado na UFRPE e fazer ameaças

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ex-aluno foi detido após entrar armado na UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) na manhã desta segunda-feira (6).

O homem, com uma arma, estaria ameaçando estudantes e funcionários. A invasão ocorreu no Departamento de Agronomia da Instituição no bairro Dois Irmãos, no Recife.

A Polícia Militar foi acionada e conteve o suspeito. A corporação disse em nota não ter encontrado nenhuma arma com ele no momento da abordagem. Não há informação de feridos.

Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal. A ocorrência ainda está em andamento e o UOL tenta contato com a PF. Espaço segue aberto para manifestação.

Um professor da Universidade, conhecido como ''Zé Luís'', comentou o caso. ''O estudante que entrou armado para ameaçar colegas e professores é uma prova de que há um grupo social de sequelados, que destilam ódio e acham que tudo se resolve com violência. Mas a democracia e o bom senso prevalecerão, tenho fé!'', escreveu nas redes sociais.