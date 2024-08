PF prende suspeito de financiar atos de terrorismo no Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8) uma operação para desmantelar o financiamento de atos de terrorismo.

O principal investigado tem um mandado de prisão preventiva. Além disso, oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, São Paulo e Brasília.

Esquema recrutava brasileiros para se unir ao terrorismo. Passagens aéreas dos recrutados foram pagas com dinheiro do comércio ilícito de cigarros eletrônicos contrabandeados e vendidos em tabacarias no Brasil. Eles viajavam para o exterior para passar por entrevistas de seleção.

O suspeito ainda usava dados pessoais de imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade. Em nome dessas pessoas, ele abria contas bancárias e empresas para circular recursos de origem ilícita.

Empresas de fachada foram criadas pelos investigados. Segundo a PF, o dinheiro era transferido para contas dessas instituições, convertido em criptoativos e destinado a carteiras vinculadas a organizações terroristas.

Caso comprovados os crimes, penas somadas podem chegar a mais de 75 anos. Os envolvidos poderão responder por contrabando, integração de organização terrorista, atos preparatórios de terrorismo, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro.