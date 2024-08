Empresário é morto em assalto no Brooklin, na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um empresário foi morto em uma tentativa de assalto no Brooklin, na zona sul de São Paulo, na noite de quinta-feira (8).

A vítima de 59 anos trafegava de moto, modelo K1200 da BMW, pela avenida Professor Vicente Rao quando foi abordada por dois homens em uma moto.

Os criminosos anunciaram o assalto e, depois de renderem o homem, atiraram e fugiram sem levar nenhum pertence, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h49.

Segundo a TV Globo, a vítima foi identificada pela Polícia Militar Luís Francisco Silva. A SSP afirmou que ele chegou a ser levado para o pronto-socorro do Hospital Geral de Pedreira, mas não resistiu.

O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Dr. Ignácio Francisco) e é investigado pela Polícia Civil como latrocínio.

A cidade de São Paulo viu os casos deste tipo de crime -roubo seguido de morte- crescerem no primeiro semestre de 2024 ante o mesmo período em 2023, com 27 casos contra 22.

Na divisão por áreas, o número de ocorrências no centro expandido caiu de 6 em 2023 para 3 este ano (nos distritos policiais da Lapa, do Campo Belo e do Jardins), enquanto a periferia teve aumento de 16 para 24 -a maioria em áreas pobres, como Parque Santo Antônio e Parelheiros, na zona sul, Itaim Paulista, Vila Matilde e Lajeado, na zona leste, e Vila Gustavo e Vila Penteado, na zona norte.