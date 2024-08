Após tragédia em Vinhedo, criminosos se passam por vítimas aplicar golpes

Criminosos na internet têm se aproveitado da tragédia envolvendo a queda do avião da Voepass em Vinhedo, que matou 62 pessoas, para aplicar golpes utilizando o nome das vítimas. Em uma série de publicações, esses golpistas alegam que familiares das vítimas estão enfrentando dificuldades para reconhecer os corpos e, com isso, lançam campanhas falsas de arrecadação de fundos para cobrir os custos do translado, velório e enterro. A situação é ainda mais grave, pois além de falsas vaquinhas, os golpistas também estão promovendo o chamado "jogo do tigrinho", um jogo de azar.

Segundo o UOL, esses criminosos criaram perfis falsos nas redes sociais, utilizando o nome e as fotos de vítimas da tragédia. Um dos exemplos mais alarmantes é o de um perfil no Instagram, criado com o nome da advogada Laiana Vasatta, que estava entre as vítimas. Esse perfil foi criado menos de um dia após o acidente e está sendo usado para divulgar o "jogo do tigrinho" e para pedir aos seguidores que acompanhem outro perfil recém-criado no TikTok. Isso demonstra a rapidez com que esses golpistas agem e a falta de escrúpulos em explorar uma tragédia dessa magnitude.

[Legenda]© Reprodução / Instagram

Outros perfis falsos identificados pelo UOL foram criados com o nome de Isabella Pozzuoli, uma jovem que publicou uma foto em sua rede social pessoal momentos antes de embarcar no voo. Mais de dez perfis recém-criados usaram o nome e as imagens de Isabella, repostando a foto que ela havia compartilhado e até mesmo publicando fotos antigas com familiares, na tentativa de enganar usuários desavisados.

[Legenda]© Reprodução / Instagram

Além disso, perfis falsos também foram criados usando o nome de Liz Ibba do Santos, uma menina de três anos que estava a bordo do avião junto com seu pai, Rafael Fernando. O UOL relata que Rafael tinha a guarda compartilhada de Liz e havia ido buscá-la no Paraná para que pudessem passar o Dia dos Pais juntos em Florianópolis (SC).

[Legenda]© Reprodução / Instagram

Leia Também: Advogada morta em queda de avião moveu mais de 90 ações contra aéreas

Leia Também: Imprensa internacional destaca queda de avião em Vinhedo

Leia Também: Número de mortos em queda de avião em Vinhedo (SP) sobe para 62