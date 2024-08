Vítima enviou mensagem a família antes de acidente: 'medo desse voo'

Uma das vítimas da queda do avião em Vinhedo, Rosana Santos Xavier, de 23 anos, enviou mensagens a seus familiares expressando medo antes da queda da queda da aeronave Voepass que matou 62 pessoas na sexta-feira (9). Pouco depois de embarcar, Rosana compartilhou no grupo de conversa da família que estava apreensiva com o voo. "Que medo desse voo, juro, avião velho. Tem uma poltrona quebrada, caos", escreveu ela. Sua mãe, Rosemeire dos Santos Xavier, contou que tentou acalmar a filha, sugerindo que ela lesse um salmo da Bíblia.

Rosemeire também revelou que teve um pressentimento ruim e descobriu o acidente pela televisão. "Eu entrei em desespero. Comecei a correr dentro de casa gritando", relatou, ainda abalada. Rosana, que morava em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, estava voltando de uma viagem de trabalho ao Paraná. Sua mãe destacou que Rosana contribuía muito para a família, ajudando nas compras e adquirindo um carro com seu esforço. "Tudo que ela tinha era para mim, para o meu marido, para as minhas meninas. Ela só pensava em nós", afirmou Rosemeire.

Rosana viajava regularmente a cada dois meses para participar de reuniões presenciais em Toledo, no Paraná, onde ficava a empresa para a qual prestava serviços.

