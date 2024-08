Youtuber gravou vídeo em avião da Voepass antes de acidente: "é seguro?"

No dia 28 de julho, o youtuber Lucas Estevam compartilhou em seu canal um vídeo em que discutia a segurança das aeronaves ATR-72 da Voepass. No vídeo, ele levantava dúvidas sobre a segurança desses aviões, questionando se voar nesse modelo era realmente seguro ou se havia riscos envolvidos. Curiosamente, o vídeo foi publicado apenas 12 dias antes de um trágico acidente envolvendo um ATR-72 em Vinhedo, no interior de São Paulo, ocorrido em 9 de agosto. Após o acidente, Lucas alterou o título original do vídeo, que antes mencionava o "perigo" de voar nessa aeronave.

Durante o vídeo, Lucas interagiu de maneira descontraída com uma comissária de bordo, perguntando sobre a segurança do voo. A comissária respondeu afirmativamente, assegurando que a aeronave era segura e que nunca havia ocorrido um acidente com aquele modelo. Em tom de brincadeira, Lucas respondeu: "Graças a Deus. Não vai ser esse então, gente", referindo-se ao avião em que estavam. Com o acidente em Vinhedo, o vídeo acabou ganhando grande atenção e ultrapassou 405 mil visualizações.

Diante da repercussão, Lucas Estevam se pronunciou para esclarecer que seu vídeo não tinha nenhuma ligação com o acidente e que não se tratava de uma previsão. Ele destacou que o ATR-72 é uma aeronave segura e que as causas do acidente ainda eram desconhecidas. Lucas mencionou que tanto uma falha mecânica quanto um erro humano poderiam ter contribuído para a tragédia, mas reforçou que as investigações estavam apenas começando.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que as caixas-pretas do avião já foram recuperadas e que a tripulação não emitiu qualquer alerta de emergência antes da queda. Segundo o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, chefe do Cenipa, não houve comunicação entre os pilotos e a torre de controle antes do acidente. As imagens registradas mostram a aeronave perdendo altitude até colidir com o solo, porém, as investigações preliminares indicam que o avião estava em condições adequadas de operação e que a tripulação estava devidamente capacitada para o voo.

">