Piloto de avião que caiu em São Paulo não estava escalado para trabalhar

A esposa do piloto do avião da Voepass, que caiu em São Paulo na sexta-feira, descreve o marido como um verdadeiro "herói". Danilo Romano, de 35 anos, estava no comando da aeronave que se acidentou em Vinhedo, resultando na morte de 62 pessoas. A viúva, Thalita Machado, acredita que ele fez o possível para minimizar os danos e proteger outras pessoas.

"Eu creio que ele tenha tentado desviar das casas para evitar mais vítimas. Para mim, ele é um herói", declarou Thalita, que se agarra a essa crença para lidar com a dor da perda. Ela e Danilo estavam juntos desde 2020, e ela revela que ainda tem dificuldade em aceitar o ocorrido, chegando a ligar e enviar mensagens para o marido na esperança de uma resposta.

Thalita também destacou que Danilo não estava escalado para trabalhar no dia do acidente. "Ele estava de folga nos dias anteriores e só estava de sobreaviso, caso fosse necessário", explicou.

“Ele me mandou a escala do mês para tentar marcar alguma coisa, porque mesmo que a gente more perto, o encontro era difícil. Hoje não era o dia dele estar… pic.twitter.com/M3U5UQZPyY — CHOQUEI (@choquei) August 10, 2024

Além disso, Thalita fez um alerta sobre perfis falsos nas redes sociais que estão se aproveitando da tragédia para pedir dinheiro em nome da família. "Não estamos solicitando nenhuma ajuda financeira. É lamentável ver pessoas explorando esse momento de luto e sofrimento", afirmou, conforme reportado pelo G1.

