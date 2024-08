Comissária manda recado ao marido instantes antes da queda do avião

Familiares de Débora Soper Ávila, comissária de bordo da Voepass, perceberam que a última mensagem enviada por ela ao marido ocorreu no exato momento em que o avião ATR-72 começou a perder altitude e caiu em Vinhedo, São Paulo. Débora, de 28 anos, estava a bordo do voo Voepass 2283, que partiu de Cascavel e tinha como destino final Guarulhos.

O irmão de Débora, Luigi Soper, relatou emocionado que a mensagem foi recebida pelo marido dela às 13h20, e que às 13h22 o avião desapareceu do radar, segundo informações da Força Aérea Brasileira. “Meu cunhado recebeu uma mensagem dela por volta das 13h20 e depois, vendo as reportagens, pelo horário da queda do voo, ela só conseguiu mandar mensagem para ele dizendo ‘não esquece que te amo’.

Em entrevista, Luigi, aos prantos, disse que se tivesse tempo, Débora teria enviado mensagens de despedida também para ele e para seus pais. Ele destacou a paixão da irmã pela aviação, lembrando que trabalhar como comissária de bordo era a realização de um sonho para ela.

