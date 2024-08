Fisiculturista morta em queda de avião participou de primeiro campeonato internacional em abril

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dentre as 62 vítimas da queda do avião da Voepass em Vinhedo, interior de São Paulo, está a fisiculturista Daniela Schulz. A gaúcha de 30 anos era natural de Santa Rosa e tinha como destino final os Estados Unidos, para onde viajava ao lado do marido, o engenheiro agrônomo Hiales Fodra.

Daniela começou no esporte em abril de 2023 e comemorou nas redes sociais a participação no primeiro campeonato internacional da categoria em abril de 2024.

"Comecei o processo para me desafiar, será se sou capaz mesmo disso? Quem me acompanha de perto sabe o quanto eu sou determinada. O fisiculturismo me ensinou tanto, principalmente a conjugar o verbo construir, aquele 1% todo santo dia", escreveu. "Obrigada Deus por me permitir viver isso, pelas oportunidades, pela experiência e por me dar forças e capacidades para enfrentar todos os desafios."

Ela também era empresária de moda fitness e, há um mês, postou um vídeo de um treino na academia em que incentiva seguidores. "Você é o maior projeto da sua vida! Não se distraia."

A última postagem dela no Instagram foi momentos antes do acidente, quando comemorou o "início da saga" até os Estados Unidos.

Daniela com frequência agradecia ao marido pelo incentivo. Em uma das publicações, ela afirmou que Hiales era tudo o que havia pedido.

"Minha pessoa nesse mundo. Minha carne, minha alma. Sonha os meus sonhos, vibra, corre atrás e faz acontecer. Obrigada por tanto. Obrigada por acreditar em mim. Te amo mais que ontem e menos que amanhã."

O engenheiro comentou na postagem e disse ser apaixonado e louco pela fisiculturista. "Dividir a vida, sonhos, projetos e até mesmo as dificuldades com você, é o maior presente que recebi de Deus. Seu bem- estar, sua segurança e sua felicidade são meus propósitos de vida."

Duas semanas antes de morrer, em 23 de julho, ela compartilhou fotos de uma tarde em família. "As melhores coisas da vida não são coisas. São pessoas, lembranças, momentos. Sobre um final de semana de casa cheia e coração quentinho. Já estou com saudades, amo vocês."