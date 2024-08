Corpo de cadela é encontrado junto dos donos nos destroços do avião

O corpo de um "cão de pequeno porte" foi encontrado entre os destroços do avião que caiu no estado de São Paulo e vitimou 62 pessoas, confirmou a companhia aérea Voepass. Segundo a Defesa Civil, trata-se de uma cadela que seguia com uma família venezuelana.

À CNN Brasil, a veterinária Lucimery Veloso, que trabalha na ACIPA - Associação Cidadã de Proteção aos Animais, revelou que a pequena cadela chamava-se Luna, tinha seis meses e estava com uma família que ia regressar à Venezuela e que "não queria deixá-la para trás".

A família era composta por três pessoas: Joslan Perez, de apenas quatro anos, a mãe, Josgledys Gonzalez, e a avó, Maria Parr. "Estavam a voltar à Venezuela e não queriam deixá-la para trás", contou.

A cadela acabou por ser encontrada morta pelos serviços de emergência junto aos pés dos corpos dos donos.

Thaiza Evangelista, também protetora dos animais, publicou um vídeo nas redes sociais onde mostra Joslan brincando com o animal de estimação. Contou que a família foi para o Brasil à "procura de um futuro melhor", mas acabou por cair "num golpe na internet e perdeu todo o dinheiro".

Foram os amigos e vizinhos que ajudaram a família a alimentar-se e a conseguir a passagem que os iria levar até à Venezuela. Apesar das dificuldades financeiras, a família não quis separar-se da pequena Luna.

"Josgle fazia de tudo pelo seu filhinho e por vê-lo chorando ao saber que se separaria de sua cachorrinha, não mediu esforços para levar a Luna na viagem e, apesar do pouco dinheiro que tinha não hesitou em pagar para que que ela fosse com eles" contou no Facebook.

