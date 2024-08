Garotinho e cadela brincam pouco antes de morrerem no voo

Na sexta-feira (9), imagens capturaram o pequeno Joslan Perez, um menino venezuelano de 4 anos, brincando com sua cachorrinha Luna, poucas horas antes de ambos embarcarem em um voo que partiu de Cascavel, no oeste do Paraná. A aeronave caiu naquela tarde em Vinhedo, no interior de São Paulo. Nas cenas gravadas, Joslan e Luna são vistos correndo juntos em um quintal, brincando com uma bola.

Além de Joslan, sua mãe, Josgledys Gonzalez, e sua avó, Maria Parra, também estavam a bordo e não sobreviveram ao acidente. O voo tinha como destino Guarulhos, em São Paulo, e transportava 58 passageiros e 4 tripulantes, segundo informações da Voepass Linhas Aéreas, anteriormente conhecida como Passaredo, proprietária da aeronave. Não houve sobreviventes na tragédia.

Uma vizinha da família, Thaiza, que é protetora de animais, relatou que foi ela quem gravou o vídeo na quinta-feira, antes da viagem. "Eu fui ajudar eles a carregar e vender os últimos móveis, porque também tinha ajudado nos trâmites para levar a cachorrinha", contou Thaiza, emocionada.

Leia Também: Youtuber gravou vídeo em avião da Voepass antes de acidente: "é seguro?"

Leia Também: Fisiculturista morta em queda de avião participou de primeiro campeonato internacional em abril

Leia Também: Advogada morta em queda de avião moveu mais de 90 ações contra aéreas