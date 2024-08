Corpos de 35 das 62 vítimas de queda de avião são identificados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O IML (Instituto Médico Legal) identificou, até a manhã desta terça-feira (13), 35 corpos das vítimas do avião que caiu em Vinhedo.

Dos 35 identificados, 17 corpos já foram liberados para as famílias. Segundo o órgão, os familiares estão sendo os primeiros a serem comunicados sobre o andamento do trabalho de reconhecimento.

Outros 18 estão em processo de liberação. De acordo com boletim do Governo do Estado, o IML ainda aguarda documentação complementar dessas pessoas para serem liberadas.

IDENTIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS

O governo de São Paulo está acolhendo familiares das vítimas no Instituto Oscar Freire, um espaço próximo ao IML. Durante esses atendimentos, eles fornecem informações que auxiliam os peritos, além de cederem material biológico, conforme informado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) em nota oficial.

As famílias que moram em Cascavel e em Ribeirão Preto têm a opção de fornecer material biológico nos núcleos locais do IML, caso prefiram não se deslocar até a capital paulista.

COMO É O TRABALHO NO IML

O Corpo de Bombeiros concluiu a remoção das vítimas às 18h30 de sábado (10). Ao todo, 62 corpos, sendo 34 masculinos e 28 femininos, foram encaminhados para o IML.

A inteligência da polícia está identificando os corpos por análise da arcada dentária, DNA e coleta de impressões digitais. Materiais genéticos de mãe, pai ou avós maternos são necessários. Cada pessoa herda metade do DNA de sua mãe e metade do pai -isso significa que o DNA dos pais pode ser usado com precisão para identificar os restos mortais de seus filhos, pois há uma correspondência direta.