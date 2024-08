Mulher é encontrada morta no quintal da própria casa em São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 35 anos foi encontrada morta no quintal da própria casa, no bairro Vila São Cristóvão, em Tatuí (SP).

Andreza Schitini estava desaparecida desde a manhã de quarta-feira (7). O corpo dela foi encontrado na última sexta-feira (9), segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

O corpo da vítima foi localizado por policiais militares. O caso está sob investigação na Delegacia do Município de Tatuí. O corpo dela foi sepultado no sábado (10).

A causa da morte não foi divulgada. Foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal e ao Instituto de Criminalística. O caso foi registrado como feminicídio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

Ninguém foi preso. Segundo a SSP, as diligências visando à localização do autor do crime e esclarecimento dos fatos seguem em andamento.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.