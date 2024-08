Avião se desprende, anda com mecânico dentro e bate em hangar em GO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte teve danos estruturais após se desprender do reboque e colidir contra o portão de um hangar no Aeródromo Nacional de Aviação em Goiânia, nesta quarta-feira (14).

Imagens mostram o momento em que o avião se desprende do reboque, cruza um canteiro da pista e faz um trajeto até parar ao colidir contra o portão de um galpão. Testemunhas chegam a correr atrás da aeronave, mas não conseguem evitar a batida. A cena foi registrada pelas câmeras de segurança do Aeródromo e por outras pessoas que estavam no local.

Óia o Xingu sem freio!



Avião bimotor saiu andando pelo Aerodrómo Nacional de Aviação no Góias e atingiu a porta de um hangar pic.twitter.com/MPQbU08I0Y — AEROIN (@aero_in) August 14, 2024

Um mecânico estava dentro da aeronave fazendo reparos no momento do incidente. Em nota, o aeródromo informou que, apesar do susto, o profissional está bem e não sofreu ferimentos. Não há informações sobre o que pode ter provocado o desprendimento do avião do reboque.

Avião, que tem capacidade para transportar até oito passageiros, sofreu avarias no nariz e em uma das asas. Não foi informado se a aeronave Embraer Xingu EMB-121 teve sua capacidade de voo comprometida. O UOL tenta localizar os donos da aeronave. O espaço fica aberto para manifestações.