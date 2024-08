Homem morre após receber 4 doses de quimioterapia de uma vez

Um homem de 69 anos morreu, na noite de sexta-feira (23), depois de lhe terem sido administradas quatro doses de quimioterapia de uma vez, no hospital da MedSênior de Belo Horizonte. A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando, para apurar se a morte do idoso foi o resultado de um erro médico.

Nilton Carlos Araújo era submetido a tratamento contra um mieloma múltiplo todas as segundas-feiras naquela unidade hospitalar. No último dia 19, a quimioterapia foi administrada por um enfermeiro diferente do habitual, que lhe deu quatro injeções, ao invés de uma, tal como previsto pelo seu médico.

"Questionei o enfermeiro, porque era diferente do costume. Perguntei se eram quatro mesmo, ele disse que sim e aplicou uma atrás da outra", contou a filha do homem, Carolina Araújo, ao G1.

A mulher afirmou ainda que o pai sentiu-se mal na tarde daquele dia, tendo regressado ao hospital. Voltou para casa mas, na quarta-feira, o seu quadro clínico piorou e teve de ser internado.

"Continuei dizendo que tinha tomado quatro doses, mas ignoraram. Acharam que era uma infeção, deram antibiótico, remédio para a dor, mas ninguém sabia o que tinha. Estava lúcido, mas à noite sentiu falta de ar. De madrugada, foi entubado", recordou.

O idoso ficou em coma induzido na MedSênior, até ser transferido para um hospital maior, onde a família foi informada de que a situação era muito grave. O óbito foi declarado às 20h20 de sexta-feira.

"Estava tão bem, a ponto de se curar a 100%. Respondia muito bem", assegurou a filha.

A unidade lamentou "profundamente" o incidente, tendo assegurado conduzindo "uma investigação detalhada sobre o caso do paciente Nilton Carlos Araújo, com o objetivo de compreender todas as circunstâncias envolvidas e apurar fatos e responsabilidades".

A família contactou a Polícia Civil de Minas Gerais na quinta-feira, quando o homem foi entubado. As autoridades estão investigando.

