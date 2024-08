Preso em Goiás homem suspeito de atear fogo em área rural

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de Goiás prendeu em flagrante na tarde deste sábado (24) um homem suspeito de colocar fogo em um pasto de uma propriedade rural localizada na cidade de Bom Jardim.

O nome dele não foi divulgado. Ele foi encaminhado ao presídio de Aragarças.

De acordo com a PM, já havia relatos de incêndios gerados de forma criminosa em áreas de pastagem na região entre as cidades goianas de Caiopônia, Piranhas e Bom Jardim.

"O prejuízo causado é incalculável, sendo relatado pelos fazendeiros da região que vários animais foram queimados vivos pelo fogo", diz a PM, em nota.

O homem foi autuado conforme o artigo 250 do Código Penal Brasileiro, que prevê uma pena de reclusão de três a seis anos, além de multa, para quem "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física, ou ao patrimônio de outrem".

A reportagem tenta contato neste domingo (25) com a Polícia Civil de Goiás para saber se há investigações em andamento sobre os relatos de incêndios criminosos.

Trata-se da terceira prisão relacionada à série de incêndios registrados em pontos do país desde quinta-feira (22), especialmente no interior de São Paulo.

No sábado, um homem foi preso em São José do Rio Preto (SP). Neste domingo, outro homem foi preso na cidade de Batatais, também no estado paulista.

A pedido do governo Lula, a Polícia Federal também investiga se os incêndios dos últimos dias em São Paulo foram criminosos.