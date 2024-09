Acidente com romeiros deixa pelo menos 16 feridos no Rio

Um ônibus que transportava 46 passageiros tombou este sábado (31) no KM Zero da BR 465, na altura de Nova Iguaçu. Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas e precisaram ser atendidas em hospitais da Baixada Fluminense. Os passageiros eram romeiros da Paróquia dos Santos Anjos, no Leblon, que voltavam de Aparecida do Norte (SP).

De acordo com informações do O Globo, o acidente provocou a interdição total da rodovia por quase seis horas. O trânsito só foi liberado às 3h45 deste domingo. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

