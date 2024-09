Polícia prende 11º suspeito de envolvimento em queimadas em SP

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde de sábado (31), um homem de 38 anos suspeito de atear fogo em uma área de vegetação em São Bernardo do Campo (SP).

Foi a 11ª prisão ocorrida desde o dia 21 de agosto. A polícia foi acionada por testemunhas que viram o homem ateando fogo em uma área de mata, no bairro Alvarengas.

Segundo a PM, o homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso no local e confessou o crime. Com ele, foi apreendido um isqueiro.

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado como incêndio com apreensão de objeto no 3° DP de São Bernardo do Campo, que requisitou exame pericial ao Instituto de Criminalística.

Outras dez pessoas já haviam detidas por causarem incêndio em vegetação. Foram duas em Franca, duas em Batatais, duas em São José do Rio Preto, uma em Jales, uma em Guaraci, uma em Pindorama e a outra em Salto.

Além disso, em Porto Ferreira, a Polícia Ambiental autuou dois homens por acender uma fogueira para limpeza da vegetação. A Polícia Civil investiga todos os 11 casos e diz que não há relação entre eles.

A onda de queimadas no estado já tem prejuízo estimado de mais de R$ 1 bilhão, segundo o governo estadual. Mais de 7.000 agentes públicos trabalharam no combate às chamas na última semana. Duas pessoas morreram no combate às queimadas.