Candidato a vereador em cidade do RJ é morto a tiros

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga o assassinato de um candidato a vereador em Tanguá, município da região metropolitana do Rio de Janeiro.

Welinton de Aguiar Mendonça, 40, conhecido como Welinton do Uber, foi morto na segunda-feira (2). O corpo dele foi encontrado dentro do carro com marcas de tiros no rosto.

O veículo estava estacionado no bairro Bandeirantes 2, às margens da rodovia Presidente Dutra.

Welinton do Uber já havia sido candidato a vereador em Tanguá nas eleições de 2016 e 2020, mas não foi eleito. No atual pleito, concorria pelo PSB.

O diretório estadual do partido lamentou a morte do candidato.

"O PSB-RJ repudia a violência e manifesta total solidariedade à família e aos amigos de Welinton. O partido também exige das autoridades competentes uma investigação rápida e rigorosa para garantir que os responsáveis por esse crime bárbaro sejam punidos com o rigor da lei", afirmou o partido, em nota.

O caso é investigado pela DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí), e policiais afirmaram que uma das hipóteses é assassinato.

Agentes vão ouvir testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança da região.