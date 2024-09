Filha de candidata a vereadora de Cuiabá morre durante parto com bebê

Laísa Reis, filha da candidata a vereadora em Cuiabá, Paolla Reis (Republicanos), faleceu na quarta-feira, 4 de setembro, durante o parto. Infelizmente, o bebê também não sobreviveu. A causa exata das mortes não foi divulgada.

Formada em Direito, Laísa tinha 26 anos e era casada com o investidor Flávio Souza desde novembro de 2023. Em suas redes sociais, ela frequentemente compartilhava momentos da gravidez, expressando sua alegria e expectativa com a chegada de sua primeira filha, Ayla. Em uma publicação de 15 de agosto, por ocasião do Dia da Gestante, Laísa escreveu sobre o medo inicial que sentiu ao descobrir que estava grávida logo após o casamento. "Antes de sentir só amor, eu senti muito medo. Medo do novo, do desconhecido, do 'descontrole'", disse ela, revelando que a gravidez não estava nos planos imediatos.

No entanto, ela também destacou como sua fé a ajudou a encarar a gestação de forma positiva. "Gestar com a presença de Deus ao meu lado tem sido maravilhoso. O ato de gerar uma vida me faz sentir uma pessoa privilegiada e muito amada por Deus", escreveu a jovem em um momento de reflexão.

O velório e enterro de Laísa aconteceram na quinta-feira, 5 de setembro, na Igreja Adventista do Porto, em Cuiabá.

