Estudante aponta arma para colega durante briga em faculdade; vídeo

Uma discussão entre duas alunas de uma faculdade particular em Maceió terminou com uma delas apontando uma arma de fogo para a outra dentro da sala de aula, na noite de sexta-feira (6). A estudante que sacou a arma é policial civil.

O incidente, registrado em vídeo por outra aluna, mostra as duas estudantes discutindo na frente de outros colegas. Segundo relatos, a briga começou porque a policial civil se incomodou com o barulho na sala de aula.

As imagens capturam o momento em que as duas alunas partem para agressões físicas, e a policial saca a arma, apontando-a para a colega. Outros estudantes tentam intervir e acalmar a situação.

A faculdade Estácio informou, por meio de nota, que a polícia militar foi acionada logo após o ocorrido.

Nota

A Instituição informa que a polícia foi acionada após o desentendimento entre as duas alunas, ocorrido na noite desta sexta-feira. Esclarecemos que o fato será analisado e todas as medidas cabíveis serão adotadas. A direção do campus lamenta o ocorrido e reforça que atua na promoção de um ambiente acadêmico respeitoso e ético, repudiando qualquer tipo de comportamento violento ou contrário aos valores da instituição.