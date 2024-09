'Era sua última missão', diz comandante sobre PM morto após cair de cavalo em desfile de 7 de Setembro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, disse que o subtenente Paulino Cristovam da Silva, 52, que morreu após cair do cavalo pouco antes do desfile de 7 de setembro, iria se aposentar no mesmo dia.

A participação nas festividades da Independência do Brasil seria sua "última missão" antes de deixar a corporação. "Antes de iniciar o desfile, propriamente, ele se acidentou e infelizmente ele está em óbito agora, nesse exato momento. É um dia difícil para todos nós, sem dúvida, perdemos um amigo que ia se aposentar hoje [no sábado depois do desfile], inclusive. Era a sua última missão", lamentou o comandante-geral da PMSP em vídeo publicado na conta do Instagram da PM.

O coronel Cassio Araújo diz que o vídeo publicado foi pensado inicialmente para saudar a promoção de subtenentes, sargentos e cabos promovidos na data. Porém, com a morte do subtenente Cristovam, virou uma homenagem a ele e à "resiliência" da cavalaria, que mesmo com óbito, "não desistiu de desfilar".

Cristovam da Silva atuava no Regimento de Cavalaria da Polícia Militar. Após a queda, colegas chegaram a tentar reanimá-lo.

"A partir de segunda, tchau", disse o subtenente Cristovam em vídeo gravado por colega no dia 6 de setembro, durante o ensaio para o desfile.

A polícia vai apurar as circunstâncias da morte do subtenente. Não se sabe se ele teve um mal súbito e caiu do animal ou se o animal o derrubou e ele morreu em razão de algum trauma na cabeça.

O governador de São Paulo também lamentou a morte do policial. "Meus mais sinceros sentimentos pela morte do subtenente Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar, que sofreu um triste acidente a cavalo a caminho do Desfile Cívico-Militar pela Proclamação da Independência, no Anhembi. Que neste momento Deus conforte familiares e amigos", escreveu Tarcísio de Freitas (Republicanos) em seu Instagram.