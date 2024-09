BRT bate em pilar e 60 passageiros ficam feridos no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um BRT bateu contra um pilar do elevado do Gasômetro, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Mais de 60 pessoas ficaram feridas no acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio, o motorista e ao menos cinco passageiros têm o estado de saúde mais grave. Segundo o G1, o veículo se chocou contra um dos pilares do elevado do Gasômetro. O motorista ficou preso às ferragens e está desacordado.

O acidente ocorreu por volta das 6h deste sábado (21). Até as 9h, os bombeiros ainda resgatavam as vítimas.

O Corpo de Bombeiros disse que removeu quatro vítimas para o Hospital Municipal Salgado Filho e duas para o Getúlio Vargas. Outras 13 foram levadas para hospitais da região.

O Cor (Centro de Operações Rio) comunicou que o acidente interdita a calha do BRT Transbrasil, no sentido Centro, na altura da rua Santos Lima, próximo ao Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad).

"Uma faixa da pista lateral também está ocupada pelos Bombeiros, para atendimento às vítimas. CET-Rio, Mobi-Rio e Polícia Militar também atuam no local", informam.

O Cor diz ainda que um desvio operacional no trecho foi implementado e orienta que os motoristas, para acessarem a avenida Francisco Bicalho, sigam pelo elevado do Gasômetro. Já para acessar São Cristóvão, utilizem a rua Bela.

