Saiba quem eram os três atletas que morreram em acidente no RJ

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um ônibus que transportava um time de futebol americano do Paraná para o Rio de Janeiro deixou três mortos e ao menos outros 11 feridos neste sábado (21). As causas serão investigadas.

O ônibus de turismo com 45 pessoas -43 passageiros e 2 motoristas- transportava o time Coritiba Crocodiles e tombou em um trecho de descida da Serra das Araras, em Piraí, no sul do Rio de Janeiro. A equipe viajava de Curitiba para o Rio.

O CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária CCR RioSP informou que foi acionado às 10h deste sábado para atender a ocorrência no km 226,4 da pista sentido Rio da serra.

Três mortes foram confirmadas ainda no local, conforme a concessionária, e das 11 pessoas que sofreram ferimentos, 4 tinham estado moderado e 7 eram leves. Os outros 31 ocupantes do veículo foram atendidos no local do acidente e não necessitaram de encaminhamento para hospitais.

Morreram no acidente Lucas Barros, 19, Lucas Padilha, 42, e Daniel Santos, 44, todos jogadores do time paranaense.

As vítimas que necessitaram de transferência foram encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu e ao hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Na tarde deste sábado, o time paranaense jogaria contra o Flamengo Imperadores pelo campeonato brasileiro de futebol americano. A partida seria disputada às 14h no estádio Anchieta, no Rio.

O acidente gerou uma onda de comoção nos praticantes da modalidade e equipes que disputam a competição. "Toda a força pra vocês, irmãos! Estamos aqui para o que vocês precisarem, vamos dar todo o apoio possível", comentou o Flamengo na postagem em que o Crocodiles informou sobre o acidente.

Equipes da própria concessionária, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) atuaram no atendimento as vítimas.

Um congestionamento de 10 quilômetros foi formado devido às ações de resgate e perícia. A Polícia Civil encerrou os trabalhos no local às 14h20.

A concessionária informou que o tráfego flui atualmente pela faixa da esquerda, com orientações de equipes da CCR.