Dirigível contratado pelo São Paulo cai sobre casas em Osasco

Um dirigível que fazia uma ação para o São Paulo Futebol Clube caiu em um bairro de Osasco, na Grande São Paulo, no começo da tarde desta quarta-feira (25).

De acordo com o site G1 uma pessoa foi socorrida com ferimentos leves.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o dirigível perdendo altitude e caindo sobre o telhado de algumas casas.



Segundo a assessoria do SPFC, o dirigível é de uma empresa contratada pelo time para fazer uma ação horas antes do jogo contra o Botafogo pelas quartas de final da Conmebol Libertadores. Ele havia saido de Carapicuíba e realizava um voo teste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros uma pessoa que estava na cabine foi socorrida com ferimentos leves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda segundo a corporação, três equipes de Resgate foram acionadas no local, além de equipes da Enel e Defesa Civil.

Leia Também: São Paulo tem piores índices de poluentes inaláveis na década