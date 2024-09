Polícia confirma que corpo concretado é mesmo de advogada desaparecida

BRUNA FANTTI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um exame de arcada dentária confirmou nesta quinta (26) que o corpo encontrado na residência de Lourival Fatica, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, é de fato o da advogada Anic Herdy, 54, desaparecida desde fevereiro.

A polícia chegou ao corpo após Fatica, ex-segurança da família de Anic, afirmar em audiência que a tinha matado e concretado o cadáver na garagem da casa em que morava. O corpo tinha um torniquete no pescoço, uma algema em um dos pulsos, além da aliança.

A polícia precisou usar uma britadeira para quebrar o concreto e escavar cerca de um metro de profundidade para chegar ao corpo, segundo investigadores.

Anic estava desaparecida desde fevereiro, mesmo após a família pagar um resgate milionário -R$ 4,6 milhões.

A polícia concluiu que quatro pessoas são suspeitas de participar do crime, incluindo Fatica -que se passava por policial federal e trabalhava para a família de Anic. Os outros suspeitos são parentes de Fatica.

A advogada sumiu após sair de um shopping em Petrópolis, onde morava. Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima entrando em um elevador. No mesmo dia, seu marido recebeu uma mensagem que exigia o resgate. Mesmo com o pagamento realizado, Anic não apareceu.

Fatica ficou encarregado do pagamento do resgate. No mesmo dia em que o valor foi entregue aos supostos sequestradores, o funcionário fez a compra de uma caminhonete no valor de R$ 500 mil, uma moto, e 950 celulares.

Todo o pagamento dessas compras foi realizado em dinheiro. Além disso, ele aconselhou a família a não procurar a polícia, segundo os familiares de Anic, o que retardou o início das investigações.

Após o pagamento do resgate, uma mensagem foi enviada do celular de Anic, supostamente escrita por ela. A polícia suspeita que os sequestradores tenham escrito a mensagem enviada ao marido. Nela, a advogada dizia que havia simulado o sequestro porque queria o dinheiro para fugir com um homem.

Na mesma audiência judicial em que confessou o crime, Fatica afirmou que o mandante seria o marido de Anic, Benjamim Cordeiro, um dos filhos do fundador de um complexo educacional da Baixada Fluminense. A defesa do empresário nega as acusações. "Trata-se de mais um ato de desespero e crueldade", afirmou o advogado João Vitor Ramos.

Segundo a Polícia Civil e a promotoria nenhuma prova foi encontrada contra o marido de Anic.