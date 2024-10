Corpo de última vítima de naufrágio no litoral de SP é encontrado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Equipes da Marinha do Brasil e dos bombeiros encontraram nesta sexta-feira (4) o corpo da última vítima que havia desaparecido após o naufrágio de uma lancha no domingo (29) em São Vicente, na Baixada Santista.

O corpo de Aline Tamara Moreira de Amorim, 37, foi reconhecido pela família no IML (Instituto Médico Legal) de Santos. Antes do acidente, ela chegou a publicar imagens na embarcação nas redes sociais.

Além de Aline, outra vítima identificada como Beatriz Tavares da Silva Faria, 27, foi achada morta na quarta-feira (2). Os outros cinco ocupantes do barco conseguiram escapar sem ferimentos graves.

O acidente ocorreu na noite de domingo em trecho conhecido como Garganta do Diabo, uma região entre a Ilha Porchat e o Parque Estadual Xixová-Japuí, onde está a praia de Paranapuã.

De acordo com as informações da Marinha por meio da Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP), a embarcação naufragada foi identificada como a lancha La Linda. Após a ocorrência, a capitania enviou uma equipe ao local para conduzir as buscas em conjunto com o Corpo de Bombeiros.

Dois inquéritos foram abertos sobre o caso: um administrativo, da Capitania dos Portos, e outro policial, pela Delegacia de Polícia de São Vicente. Responsáveis pelo barco serão ouvidos, assim como familiares das vítimas e testemunhas.

Foram socorridos com vida Camila Alves Carvalho, Vanessa Audrey da Silva, Daniel Gonçalves Ferreira, Gabriela Santos Lima e o piloto do barco, Natan Cardoso Soares da Silva.

A região onde ocorreu o naufrágio atrai surfistas em dias de ondas maiores, mas é considerada umas das mais perigosas do litoral paulista devido à correnteza e aos bancos de areia e pedras.