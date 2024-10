Ladrões roubam carro da equipe de segurança de Lula em São Paulo

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois criminosos armados renderam uma motorista e roubaram celulares, computadores e outros objetos de funcionários da Presidência da República, na tarde desta sexta-feira (4), no momento em que a equipe fazia uma vistoria na Escola Estadual Doutor João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC. O presidente Lula (PT) vota no local.

A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência. A motorista relatou à Polícia Civil que estava sozinha no carro enquanto três agentes de segurança averiguavam o interior da escola quando os criminosos chegaram. Segundo ela, os homens bateram na janela do veículo com suas armas, que aparentavam ser dois revólveres, e exigiram que ela saísse do carro.

Os criminosos levaram o Volkswagen T-Cross usado pela equipe. Também foram levados o celular da motorista e outros pertences que estavam dentro do carro.

Procurado, o GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República) disse que nenhum armamento foi levado pelos criminosos. Afirmou ainda que o carro roubado era alugado e que a motorista era funcionária da locadora.

"A única pessoa presente no veículo no momento da ação criminosa era a motorista da locadora que relatou o ocorrido aos agentes do GSI/PR. Nenhum armamento foi levado. Foi registrado o boletim de ocorrência, e o fato está sendo apurado pelas forças policiais do Estado de São Paulo", disse o GSI.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, um dos seguranças perdeu no roubo sua identificação do GSI, uma bateria de rádio e um aparelho celular com número de Brasília.

Já um funcionário da Marinha teve a mochila roubada -dentro dela estavam sua funcional da Marinha, um crachá da Presidência da República, dois cartões de crédito e sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Um terno, roupas, computadores, maletas, um coldre e um colete à prova de balas também foram roubados. Em outra mochila levada pelos criminosos havia pins de identificação para eventos da Presidência.

Ninguém foi preso. A reportagem apurou que o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil realiza buscas em São Bernardo e que policiais procuram pelos itens roubados também na favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso é investigado pelo 3ºDP de São Bernardo do Campo. Equipes da unidade realizam diligências para identificar e prender os autores, bem como para recuperar o veículo que prestava serviço à equipe do GSI.