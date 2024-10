Mulher cai em buraco coberto com santinhos antes de votar

Uma mulher chamada Vânia caiu na calçada perto de um local de votação em Brotas, Salvador, na manhã deste domingo (6), ao escorregar em um buraco coberto por santinhos de propaganda eleitoral.

De acordo com o site UOL, a calçada, próxima ao Colégio Estadual Luiz Viana, estava cheia de panfletos, cuja distribuição no dia da eleição é considerada crime. Policiais militares prestaram apoio, e agentes ajudaram a mulher a se levantar. Vânia relatou dor leve no joelho.

"Tem buraco aqui, tem muita gente pisando o tempo todo", disse um policial, conforme imagens da TV Bahia. Distribuir santinhos no dia da eleição é proibido, e quem o fizer pode ser multado entre R$ 2.000 e R$ 8.000, com punições também para o candidato envolvido.

