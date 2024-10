'Enem dos Concursos' divulga notas nesta terça; confira como consultar

Os candidatos que participaram do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como "Enem dos Concursos", poderão acessar suas notas a partir das 10h desta terça-feira (8). Além das notas, também serão feitas as convocações para a comprovação de títulos, que incluem documentos de titulação acadêmica e experiência profissional, essenciais para a composição da nota final.

Essas informações estarão disponíveis no extrato de resultado, na área do candidato, no site oficial do CPNU, mesmo local onde as inscrições foram realizadas. Será possível consultar as notas finais das provas objetivas, além das notas preliminares das provas discursivas e da redação.

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 21 de novembro de 2024. De acordo com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, as convocações dos aprovados devem começar no mesmo mês.

Apesar do início da divulgação das notas, as referentes ao bloco 4 não serão liberadas nesta terça-feira. A Justiça do Distrito Federal suspendeu a divulgação desse bloco devido a um erro na aplicação das provas no dia 18 de agosto, quando um grupo de candidatos recebeu o exame errado.

Assim, as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6 e 7, de nível superior, e do bloco 8, de nível médio, poderão ser visualizadas normalmente.

O cronograma de eventos e prazos para os candidatos inclui:

8 de outubro: divulgação das notas das provas objetivas e das notas preliminares das discursivas; convocação para o envio de títulos;

8 e 9 de outubro: prazo para interposição de pedidos de revisão das notas da discursiva;

9 e 10 de outubro: envio dos títulos;

17 de outubro: resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva;

4 de novembro: resultado preliminar da avaliação de títulos;

4 e 5 de novembro: prazo para recursos sobre a avaliação de títulos;

19 de novembro: resultado dos pedidos de revisão dos títulos;

21 de novembro: divulgação dos resultados finais.

O CPNU contou com 2,1 milhões de inscritos, mas a abstenção ultrapassou 50%, com apenas 970 mil candidatos presentes.

